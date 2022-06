Facundo Guerra vai abrir casa dedicada ao fetiche na antiga Love Story

Ainda tem quem se impressione com o fato de um dos principais empreendedores da noite paulistana ser abstêmio. “Eu sempre respondo que esse estranhamento seria parecido com o de achar esquisito um cego entrar na sala São Paulo para ouvir uma orquestra”, disse Facundo Guerra, 48 anos. “Como não bebo álcool, o café é o meu vinho. Eu ritualizo mesmo. Não consigo começar o meu dia sem”, completou.

Atualmente, Guerra está na direção de oito casas. Entre elas, Bar dos Arcos, Cine Joia, Blue Note e a Lions. Agora, ele também se prepara para abrir um novo negócio no local em que antes funcionava a icônica Love Story (conhecida como ‘casa de todas as casas’, a Love representava o fim de noite para profissionais do sexo e seus clientes). Em sua nova encarnação, o espaço, que deve abrir suas portas em outubro, irá se chamar Love Cabaret e terá uma proposta completamente diferente da original. Sai o sexo e entra o fetiche – e um certo clima de teatro de revista.

Em conversa por telefone com a coluna, Guerra explicou porque não quis simplesmente retomar o antigo Love Story. “Eu não teria a manha de fazer aquilo. Eu não queria reabrir a Love Story. A casa falava com os homens de 40 e 50 anos, com os cabeças brancas, e com tendências à direita. Eu não estou afim de fazer projeto para esse público. Não estou falando de business, mas de sensibilidade de mundo. Não quero produzir conteúdo para eles.”

Guerra também falou sobre o momento pós-pandêmico e, principalmente sobre as dificuldades de gestão em tempos de crise econômica e convulsão urbana. “Além do custo-benefício, eu agora falo em risco-benefício”, disse. Leia a entrevista abaixo:

Como nasceu a ideia de reabrir algo no endereço da Love Story?

A Love Story era um ponto emblemático. Sempre cuidei de recuperar pontos históricos que estavam correndo o risco de virar um pet shop ou um supermercado e transmutá-los para os dias atuais.

Ou seja, não é a volta daquela Love Story?

A Love tinha aquela situação em que as meninas não pagavam para entrar porque elas eram o produto. Lá, os cliente negociavam com as meninas para terminar a noite. Tinha uma capa democrática que não era real. A Love Story não seria um ambiente adequado à sensibilidade de hoje.

A ideia, então, nunca foi recuperar aquele clima?

Eu não teria a manha de fazer aquilo. A Love falava com os homens de 40 e 50 anos, cabeças brancas, e tendência à direita. Eu não estou mais afim de fazer projeto para eles. Não estou falando de business, mas de uma sensibilidade de mundo. Não quero produzir conteúdo para essas pessoas.

Então, o que será a nova casa, o Love Cabaret?

A Love tinha o slogan ‘a casa de todas as casas’. A nova casa será ‘a casa de todos os corpos’. Desloquei a Love do campo do sexo para o do desejo. Vamos tratar do fetiche, sem ser uma casa fetichista. Será uma porta para pessoas de classe média, como eu, descobrirem outros mundos. O fetiche não tem a ver com pornografia ou exploração sexual. Quero recuperar tradição de cabaré dos anos 60 e 70. São Paulo já teve 30 cabarés na região do centro – que desapareceram na ditadura.

Mas vivemos tempos mais conservadores também…

Em tempos conservadores existe o contraponto da resistência estética. Bolsonaro foi um choque no começo – até a gente entender como se virar. A resistência ao que ele representa está crescendo agora.

A procura por bares e casas noturnas cresceu com a melhora da pandemia?

Tinha uma demanda represada, muita gente querendo sair. Mas a gora tem a crise, a inflação, pouco dinheiro no bolso. Nas minhas casas, tento empilhar experiências para que a pessoa sinta o valor do custo- beneficio. Agora, eu preciso me esforçar mais para conquistar cada real do meu cliente.

A segurança é um fator…

É difícil convencer a classe média ir para o centro. Eu entendo. O furto de celular, por exemplo, está na mão de organizações criminosas como o PCC. Não está na mão de bandidinho de bicicleta. Depois que você tem o celular roubado, você chora pra quem? Eu entendo o medo, entendo de verdade. Cabe a mim oferecer o tal risco-benefício.

O que é risco-benefício?

Antes eu estava no lugar do custo-benefício, agora falo de risco-benefício. Existe o risco à saúde pela pandemia e o risco de assalto. Como a gente mitiga isso? Com muito trabalho, com segurança, com redução de preço e experiências novas. Assim, o cliente entende que o risco-benefício compensa.