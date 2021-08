Fabio Barbosa analisa manifesto em prol das eleições

A boa adesão ao manifesto “Eleições serão Respeitadas”, divulgado semana passada, animou um dos seus mentores, Fabio Barbosa, da Gávea Investimentos – ele acredita em terceira via.

Esse documento, defendendo as eleições de 2022 e afirmando que seus resultados serão respeitados, reflete “a crescente crença de um caminho melhor nas eleições de 2022 do que sermos levados apenas a escolher o mal menor”, ponderou Barbosa à coluna.

Tudo certo. Mas não são todos os integrantes do PIB que acreditam na viabilidade de um terceiro nome na disputa. “Mesmo se posicionando hoje contra Bolsonaro, quem assinou o manifesto vai ter que optar pela reeleição dele no ano que vem”, avisa conhecido empresário.

Questão prática

Pelo que se apurou, à exceção de Kassio Nunes Marques, os ministros do STF concordam que não há tempo hábil para mudar o sistema de votação e manter o sigilo do voto a tempo da eleição de 2022.

Por outro lado, Diego Werneck Arguelhes, professor do Insper e especialista em STF, destaca que “introduzir algum componente impresso no sistema não é ideia que eles desaprovam se planejada com anos de antecedência, sem afobação ou tanques”.

Off mind

Tony Ramos e o rabino Michel Schlesinger debatem hoje, pelos canais digitais da CIP, o…envelhecimento. O papo faz parte da série Dilemas Éticos.

Voz dela

Vanessa Bumagny será a voz de Islândia, personagem de Henrique Mello em The Art of Facing Fear. A Satyros Cinema escolheu dois hits da cantora e compositora: Medo do Futuro e Canção para Ninar o Apocalipse.

O longa está sendo rodado em 15 países.

Em movimento

O Teatro Amazonas, depois de 125 anos de existência, entra na era digital. O matchfunding, do BNDES, assegurou os R$ 76 mil necessários para a criação de tour virtual.

A cada R$ 1 doado para o teatro, o banco contribuiu com mais R$ 2.

Em movimento 2

O Bar Balcão, nos Jardins, reabre hoje – com exposição de Annette Schwartsman.

Em movimento 3

A Bienal SP atingiu 300 mil seguidores no Instagram. Fruto de campanha digital, o número triplicou no último ano. Destaques? Os podcasts sobre a história das Bienais que fazem 70 anos.