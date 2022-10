Extraterrestres são atração de bar no bairro de Perdizes

Há cerca de quatro anos, Vânia Dornelles vem usando seus dotes de artista plástica para fazer esculturas de outro planeta. Ou melhor, dos extraterrestres mais famosos aqui na terra. O ET do filme de Steven Spielberg, Alf, o ETeimoso, da série de mesmo nome, e um enorme avatar são alguns dos personagens representados na vasta galeria da artista. Diferentemente do que se pode imaginar, Vânia não tem nenhuma predileção especial pelo tema e começou sua incursão no assunto ao abrir, em conjunto com o filho, Renato, o bar e restaurante Quintal do ET, em Perdizes.

“Tem gente que vem aqui e me pede os representantes dos reptilianos, dos arcturianos. As pessoas levam bem a sério”, diz. A brincadeira começou depois que o antigo bar da dupla – que não era temático – ganhou o apelido de quintal do ET. “Nós só tínhamos um desenho de um disco voador na laje e quando as pessoas iam chamar os amigos, diziam que era no quintal do ET”, conta.

O envolvimento cresceu junto com o nome do bar e hoje mãe e filho planejam um pequeno museu inspirado no Madame Tussauds. A ideia é fazer versões extraterrestres de personalidades como Madonna, Elvis Presley e outros famosos. A artista – que costuma atender pedidos de frequentadores para fazer os próximos personagens – usa porcelana fria para confeccionar as criaturas e conta que sua casa virou ‘um caos’ com diversas partes do corpo de suas criaturas espalhadas.

Um ET famoso está nos próximos projetos de Vânia: o brasileiríssimo ET Bilu (farsa criada pelo ufólogo Urandir Fernandes em 2010). A única dificuldade é ter as referências para criar o personagem, que ficou famoso ao ser entrevistado por uma grande emissora de televisão. “Olha aqui, não dá para ver muito como ele era (diz, mostrando uma imagem da entrevista em seu celular). Vou colocar atrás de umas plantas, levantando uma plaquinha “busquem conhecimento”, ri Vânia.