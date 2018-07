Durante a Flip, que começa dia 25, a Praça da Matriz de Paraty vai se expandir até a outra margem do rio Perequê.

O espaço dessa “praça aberta” será palco da mostra O Fotógrafo do Futuro, com 16 retratos da autora homenageada, Hilda Hilst, feitas pelo fotógrafo Fernando Lemos.

Outra mostra que vai ocupar a praça será a “Pessoas em Movimento” – sobre as dificuldades enfrentadas por refugiados no mundo. Montada com apoio da organização Médicos Sem Fronteiras.