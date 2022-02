Exposição traz caricaturas dos principais artistas da Semana de Arte Moderna

Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Plínio Salgado, Tarsila do Amaral, Manuel Bandeira e Pagu – todos figuras centrais da Semana de 22 – poderão ser vistos em versão caricatural a partir de domingo em expo no Memorial da América Latina.

Os desenhos, em tamanho gigante, são de Luiz Carlos Fernandes e a curadoria é de Jal, presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil.

For all

A união inusitada de Beatles com o cordel nordestino é o tema de Beatles Cordel, espetáculo de Rafael Beibi que estreia no dia 19, no Sesc Santo Amaro. Poesia e causos contados por Seu Quité – matuto que entra em contato com a música do grupo inglês – são o fio condutor do show que mistura música, poesia e teatro ao revisitar clássicos da banda.

Covid na escola

A Apeoesp está contando, desde segunda-feira, os casos de covid em escolas estaduais paulistas na retomada de aulas presenciais. Nos primeiros três dias já havia contabilizado 104 casos. São 66 professores, 13 funcionários e 25 alunos, em 26 escolas do Estado.

Hora de aprender

Os senadores Fabiano Contarato, Alessandro Vieira e os deputados Rodrigo Agostinho e Adriana Ventura voltam à sala de aula para receber lições sobre desenvolvimento sustentável de especialistas europeus e brasileiros. As aulas do curso, organizado pelo Insper e pelo RAPS, são uma preparação para produzir propostas legislativas sobre a “Agenda 2030” e as mudanças climáticas.