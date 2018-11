Exposição Imprevistos Urbanos vai até sábado

A galeria Transarte, fundada há oito anos pela competente Lena Peres, aproveitou a vinda da curadora Breda Skrjanec – da Bienal de Ljubljana na Eslovênia– e buscou fotografias com características de “blitz”; imagens do que está acontecendo no entorno.

O resultado? A mostra Imprevistos Urbanos, que conta também com curadoria de Mayra Laudanna, da USP e que está cartaz até sábado.

