A exposição Histórias Afro–Atlânticas, do Masp, em parceria com o Tomie Ohtake, foi eleita pelo crítico Holland Cotter como a melhor mostra de 2018.

Cotter trabalha no jornal americano The New York Times, onde é um dos três principais críticos de arte.

