Exposição ‘Abaporu Periférico’ apresenta telas de grafiteiros da zona leste e São Bernardo do Campo

Telas de 12 grafiteiros que vivem nas regiões das fábricas Cultura da zona leste de São Paulo e de São Bernardo do Campo compõem a exposição Abaporu Periférico, em homenagem à Semana de Arte Moderna, que comemora 100 anos em fevereiro. A mostra – realizada nos equipamentos culturais – começa no dia 23.

E Eduardo Sued vai ganhar dupla mostra simultânea no Rio, na Danielian Galeria e na Cassia Bomeny Galeria, a partir do dia 11. O artista, ainda ativo do alto de seus 96 anos, vai expor obras inéditas, produzidas entre 1989 e 2020.

Além de pinturas, serão expostas experiências tridimensionais feitas em diferentes suportes e materiais, que o artista chama de “pintura-relevo”.

De porte

O Mirada – evento das artes cênicas ibero-americanas organizado pelo Sesc – foi confirmado. Seu formato será híbrido, com parte da programação online e parte presencial.

Sem Palavras, de autoria de Marcio Abreu, com a Companhia Brasileira de Teatro; e Sueño – Uma Latinização de Sonhos de uma Noite de Verão, de Newton Moreno, estão entre as atrações presenciais de 24 a 28 de novembro.

Lembrar sempre

A SPTrans veiculará ainda em novembro edição especial do Jornal do Ônibus, como parte das ações do Dia da Consciência Negra. Seus jornais trarão em destaque a frase “Racismo é crime: ligue 156”. As mensagens também serão divulgadas no sistema de som dos terminais e em 150 cartazes.

Brecha Verde

O Grupo J. Safra passou a integrar, como signatário, o Pacto Global da ONU – maior iniciativa de sustentabilidade empresarial do mundo. Para entrar, é preciso seguir dez princípios básicos. Lançado em 2000 pelo então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, o Pacto Global é uma chamada para as empresas alinharem suas estratégias e operações. No mundo, essa rede é composta atualmente por mais de…10 mil integrantes.

NFTS na arte

O artista brasileiro Jotapê lança a coleção “Money Has No Mercy” na plataforma Drop Gen, criada por Moritz Neto para impulsionar e valorizar as artes plásticas por meio de NFT’s. O artista, que tem o influencer Tio Ricco entre seus colecionadores, venderá entre hoje e amanhã, cerca de 150 NFTs atrelados a 25 peças originais. No link da Drop Gen.