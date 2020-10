Expo sobre Pelé tem no acervo discurso de Mandela sobre o craque

Uma das peças centrais da exposição Pelé 80 – o Rei do Futebol, no Museu do Futebol, é um vídeo que termina com discurso de Nelson Mandela sobre o craque brasileiro.

“É um discurso emocionante e pouco conhecido sobre a relevância de Pelé para os jovens, uma figura icônica que conquistou o mundo apesar da pobreza e do preconceito”, destaca Gringo Cardia, curador da mostra.

Jogos interativos acionados por celular, as grandes jogadas de Pelé e depoimentos de dezenas de personalidade brasileiras sobre o rei, como Maurício de Souza, Lenine, Pedro Cardoso e Vik Muniz também fazem parte do cardápio. A expo aguarda liberação da Prefeitura para ser aberta ao público.

Parte das imagens históricas utilizadas no vídeo e nas instalações é do Estadão Conteúdo.