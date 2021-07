A curadora Thais Rivitti e o artista Edu Marin organizaram a exposição Dizer Não, que abre hoje, com o apoio do Ateliê397. Foram selecionadas 47 obras de artistas diferentes, que vão desde os já consagrados Leda Catunda e Cildo Meireles até novatos como Lucimélia Romão e Rafael Amorim. A ideia é reunir gerações em torno da questão: o que pode a arte contra a barbárie?