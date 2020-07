Experiências com plasma contra covid-19 são bem sucedidas

Além do Instituto Estadual do Cérebro no Rio (que testou com sucesso a transfusão de plasma com anticorpos de covid-19 por meio de parceria com a Hemorio e a UFRJ), experiência simultânea foi feita em São Paulo pelos hospitais Sírio-Libanês e Einstein. Todas com o mesmo tipo de pacientes: os semi-graves e graves.

Segundo o infectologista Luiz Vicente Rizzo, do Einstein, essa primeira fase paulistana testou a segurança do uso. “Nenhum dos 70 pacientes, à beira de intubação, que tomaram o plasma quando indicado, precisou ser entubado”. E sobreviveram.

A partir deste ponto, Esper Kallás, do Sírio e infectologista da USP, capitaneou o desenho de uma segunda fase, em curso há três semanas, “incluindo o HC de São Paulo, o HC de Ribeirão Preto, Unicamp e outra dezena de hospitais”, enumera Rizzo.

Vão acompanhar grupos diferentes de pacientes para ter certeza de que esse número de sobreviventes “não é uma aberração estatística, fruto de experiências no Einstein e Sírio, que são dois hospitais onde para morrer você precisa pedir permissão”, destaca o médico.

O carioca IEC, dirigido por Paulo Niemeyer, aplicou plasma em 113 pacientes que chegaram ao hospital ainda respirando sem aparelhos, e todos se salvaram. “Ainda que esse número não tenha significância estatística, recomendamos o método”, aponta o neurocirurgião.

Um porém: usado durante a gripe espanhola, o processo do plasma é caro, segundo Rizzo. “Pegar o soro de alguém e injetar em outra pessoa inclui enorme rol de etapas. E nesse caminho, a primeira coisa é ter certeza de não causar dano ao paciente”.

Sob nova direção



Uma das principais orquestras do País, a Jazz Sinfônica Brasil passa a ser gerida pela Fundação Padre Anchieta. Fábio Borba e o maestro Fábio Prado – que este ano completa 15 anos como um dos regentes do grupo – compõem a direção.

Long road

Quem passar pelo vão do MASP entre os dias 13 e 19 de julho vai se deparar com capa gigante do emblemático Abbey Road dos Beatles.

A ação é parte do mês do rock promovido pela secretaria municipal de Cultura.

Lenda legenda

O Conversa com Bial exibe hoje entrevista com John Legend. O cantor americano aponta que tanto Estados Unidos como o Brasil não têm respondido bem à pandemia. “Não posso falar sobre política brasileira, porque não conheço. Mas acho que ambos estão sofrendo com falta de boa lideranças”.