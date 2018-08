Ex-promotor americano elogia expansão de compliance no Brasil

Elogio de peso para o Brasil em debate, sexta, no Fórum de Compliance da Amcham. “Os EUA levaram 30 anos para chegar onde estamos hoje nessa área. O Brasil conseguiu em quatro”, resumiu o ex-promotor americano Daniel Fridman. “Usamos os mesmos processos e métodos de investigação”, destacou o conferencista.

Uma “agenda propositiva” para avanços do compliance no Brasil já foi assinado, no evento da Amcham, pelos presidenciáveis Alckmin, Meirelles, Ciro, Álvaro Dias e João Amoêdo.

