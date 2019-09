Ana Estela Haddad pode concorrer à Câmara

Ana Estela Haddad pode disputar vaga na Câmara dos Vereadores pelo PT de SP nas eleições de 2020, disse à coluna o vice presidente do partido, Alexandre Padilha. “Estou animado. É um bom nome”.

A ex-primeira-dama de SP chegou a ser vista como opção para disputar a Prefeitura, mas para essa disputa o partido deve apostar no ex-ministro José Eduardo Cardoso.

Pé fora

O deputado Felipe Rigoni, punido pelo PSB por ter votado pela aprovação da reforma da Previdência, decidiu que pedirá seu mandato na justiça.

Advogados consultados estão estudando o melhor caminho, que pode ser tentar a desfiliação do partido por justa causa, via TSE.

Rumo ao Oscar

O É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários começa a receber nesta segunda inscrições dos cineastas interessados para o evento em 2020. O prazo vai até dezembro. Amir Labaki promove o evento a partir de 26 de março, em SP e Rio.

Reconhecido pela equipe do Oscar, nos EUA, o festival qualifica automaticamente os vencedores para as categorias de documentário de longa e curta metragem do ano que vem.

Made in Brazil

Patricia Bonaldi fez novo figurino para Camila Cabello. Depois de criar o vestido que a cantora usou no VMA, ela também produziu peças para a turnê mundial de Camila. Outra que se encantou pelos vestidos de Patricia foi J.Lo, que ficou com várias peças.

Memória

A Associação Comunitária e do Meio Ambiente da Aldeia, em MG, quer criar um Centro de Referência dos Afrodescendentes em Brumadinho. A ideia é implantá-lo nas antigas senzalas da Fazenda dos Martins.

O projeto prevê ainda que sejam restaurados a Estação Ferroviária de Marinhos, que é de 1919, e seu túnel.