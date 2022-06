Ex-pedreiro embarca para a Itália para participar de Olimpíada da Pizza

O gaúcho Peterson Secco, 30 anos, embarca hoje para a Itália com a missão de representar o País na Olimpíada da “Vera Pizza Napoletana” – realizada entre os dias 3 e 6 de julho, em Nápoles. A competição não é chamada de jogos olímpicos por acaso. O evento tem, por exemplo, uma cerimônia de acendimento da tocha e delegações altamente competitivas, como a da Itália, dos Estados Unidos e do Japão. Antes de se descobrir no mundo das redondas, Secco trabalhou como servente de pedreiro. “Quando entendi como funcionava uma pizzaria, me apaixonei.

A pizza mudou minha vida”, disse Secco. “Meu sonho é vencer, mas vou para trocar experiências”, completou. A delegação brasileira tem outros três representantes: Marcos de Oliveira, André Guidon e Clóvis Donisete Malagolini.

OUTRA MASSA. E o chef Lucas Corazza está de malas prontas para a seletiva das Américas da Copa do Mundo de Pâtisserie em Santiago, no Chile. Integrante da comitiva brasileira, Lucas irá julgar o trabalho dos talentos nacionais no dia 13 de julho.

Os vencedores se unirão aos outros competidores na final que acontece em janeiro de 2023 em Lyon, na França. Considerada a mais alta competição de pâtisserie, a Coupe du Monde de la Pâtisserie, premia a sensibilidade e a técnica.

VOZES NEGRAS. O Teatro Sérgio Cardoso apresenta Vozes Negras – O Poder do Canto Feminino, primeiro musical em formato de série que fica em cartaz por seis semanas consecutivas, sempre de quinta a sexta. O primeiro episódio, A Era de Ouro do Rádio, estreia dia 30 de junho, e vai homenagear as cantoras Elizeth Cardoso e Carmen Costa.

IDENTIDADE. O MASP está exibindo o novo trabalho da dupla Bárbara Wagner e Benjamin de Burca, intitulado Fala da Terra. A obra busca entender a construção da identidade brasileira. O vídeo integra a exposição dos artistas no New Museum, em NY.

ANIVERSÁRIO. O diretor-presidente da Aberje (Associação Brasileira da Comunicação Empresarial), Paulo Nassar, faz 70 anos hoje e recebe convidados para um almoço no Dalva & Dito, nos Jardins