Ex-modelo surda cria canal para incluir deficientes auditivos

A ex-modelo brasileira Brenda Costa nunca sentiu que ser surda fosse um obstáculo para seu trabalho na… Europa. Em compensação, segundo contou à coluna durante sua rápida passagem pelo Rio de Janeiro – Brenda mora em Londres com seu marido, Karim Al Fayed, dono das lojas Harrods e irmão de Dodi, que morreu com a Princesa Diana em acidente de carro e que é igualmente deficiente auditivo – teve que se esforçar muito para fazer carreira no Brasil.

“Sofri sim preconceitos, de todos os tipos”. Para ajudar outros deficientes, ela lançou, este ano, o canal Belle du Silence, com o objetivo de integrar o mundo da deficiência auditiva. “Quero mostrar a todas as pessoas que, apesar das limitações, nada impede que elas possam concretizar seus sonhos”.

Também mostra um pouco do life style da Brenda, o que precisa ser melhorado dentro deste universo da surdez, bem como a importância do apoio da família. “Tento mostrar a história de outros surdos que também se superaram”. A foto mostra Brenda posando na área verde de uma casa do Alto da Boavista, pertencente a um amigo da mãe de dois filhos – na qual ela comemorou seu aniversário, domingo passado.