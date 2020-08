Ex-ministro da Saúde defende que SUS vire símbolo nacional

Tem PL tentando incluir a marca oficial dos SUS entre os símbolos nacionais. Alexandre Padilha, infectologista e ex-ministro da Saúde, autor da proposta – defende que a medida, se aprovada na Câmara, em plena pandemia, “seria um reforço na valorização do sistema”.

Hoje, nessa lista, está a bandeira do Brasil, o hino, o selo nacional e as armas nacionais.

O projeto prevê também que o símbolo oficial do SUS passe a ser exposto em todas as unidades de saúde, nas ambulâncias e demais veículos da rede pública estadual de saúde, nos uniformes dos trabalhadores de saúde, no material impresso…

Fogo amigo

Há gente graúda no campo de centro-esquerda ironizando o apoio de artistas e intelectuais à pré-candidatura de Boulos e Erundina pelo PSOL à Prefeitura de SP. Indaga se os que assinaram o manifesto – como Caetano Veloso, Chico Buarque e Luis Fernando Veríssimo –, “por acaso transferiram título de eleitor pra SP”. “É importante o gesto, mas não tem resultado eleitoral algum”.

Cara a cara

Graziela Martine monta a exposição Novos Rumos, reunindo esculturas de grandes artistas a céu aberto, dia 22, na Fazenda da Grama.

Estão expostas obras de Amilcar de Castro, Franz Weissmann, Iole de Freitas, Sérvulo Esmeraldo, Elisa Bracher, Túlio Pinto, Osmar Dalio, Geórgia Kyriakakis, Hugo França e Julio Villani.

Back to the future

O empresário Mario Bernardo Garnero volta ao Brasil e, além da retomada dos negócios da família, traz o que ele chama de “melhor tequila do mundo”: a Tequila Cosmos. Cada garrafa não sairá por menos de US$ 900, sendo que a mais exclusiva alcançará US$ 4 mil.

Revivendo

Em dez meses de obra, 25% do restauro do Museu do Ipiranga foi concluído. A tela Independência ou Morte, de Pedro Américo – a mais emblemática pintura sobre o movimento – está embalada e protegida no Salão Nobre.

Previsão? Reinauguração em setembro de 2022 – durante as comemorações do bicentenário da independência do Brasil.