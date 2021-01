Ex-embaixador Sérgio Amaral analisa riscos para Trump com ataque ao Capitólio

Sérgio Amaral está convencido de que a dupla derrota de Trump – a primeira nas eleições de 3 de novembro, dois meses antes da invasão do Capitólio –, encerram de modo definitivo o capítulo das eleições presidenciais e “podem inclusive comprometer a sobrevivência do ‘Trumpismo’.

Ex-embaixador do Brasil em Washington, ele disse ontem que “acredita que uma parte do Partido Republicano repudia o ataque à sede do Congresso e a dessacralização do mais importante símbolo da democracia norte-americana”.

Saulo Stefanone Alle, doutor em direito internacional, vê clara violação de direitos civis na atitude do ainda presidente americano. “Ela equivale ao confronto das estruturas que compõem a própria democracia e o direito ao voto”, ponderou à coluna.

Merecido

A cineasta Laís Bodanzky teve sua permanência na presidência da SpCine confirmada pelo secretário de Cultura Alê Youssef.

Equilíbrio?

Fabiano Contarato, senador da Rede, apresentou projeto de lei para que os editais de audiovisual apliquem recursos seguindo cotas raciais e de gênero.

A proposição legislativa altera a chamada Lei da Ancine que estabelece a política nacional do cinema. E foi protocolada no Senado Federal no último dia 23.

Folie française

Não haverá carnaval no começo do ano, mas nem por isso a festa carioca deixa de ser comemorada: na França. Será inaugurada, em maio, a exposição A Minha Alegria Atravessou o Mar, no CNCS – Centre National du Costume de Scène, na cidade de Moulins – a duas horas de Paris

Folie 2

A mostra pretende ilustrar os diferentes carnavais da cidade maravilhosa. Trará desde o que acontece na rua, passando pelas festas e bailes mundialmente conhecidos – como o do Copacabana Palace – chegando aos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí.

No total, serão expostas…. uma tonelada e 600 quilos de fantasias. A curadoria é do carnavalesco e figurinista carioca Alexandre Couto.