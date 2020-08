Ex-embaixador do Brasil nos EUA, Rubens Barbosa acompanha disputa tecnológica no sistema de defesa americano

A briga pela hegemonia global do século XXI, entre EUA e China, por meio de disputa tecnológica, aumenta o volume da caixa acústica. Ao ponto de Trump chegar a exigir uma espécie de “compensação” pela ajuda explícita que o governo está dando à Microsoft tirando o bode da sala: a TikTok.

Indagado se esse embate, aliado à crise gerada por um inimigo invisível e comum a todos – a covid-19, pode resultar em uma explosão mundial, o ex-embaixador brasileiro nos EUA, Rubens Barbosa, encontrava-se ontem assistindo à conference call online do Departamento de Estado americano. “Estão falando muito sobre a disputa tecnológica do ângulo militar, que classificaram como “aterrorizante”. Na área estratégica de defesa os EUA, país mais avançado do Ocidente, parece ter deixado de lado os avanços comerciais e hoje esses avanços estão na frente dos avanços tecnológicos militares”, pondera.

Em outras palavras, a tecnologia está deixando clara a vulnerabilidade do sistema de defesa americano. “Tudo ficou obsoleto”, ressalta Barbosa, prestando atenção nas ponderações do “call” sobre Kill Chain. O documentário ressalta a vulnerabilidade do sistema eleitoral dos EUA, por ele estar todo, de alguma forma, conectado à internet.

E o Brasil? “O que interessa no caso do sistema 5G, por exemplo, é que ele saia das redes privadas para as indústrias. Se o governo brasileiro ficar nessa tentação de ceder aos americanos…”. Para Barbosa, “estamos hoje, como um molusco entre o rochedo e o mar”.

Das artes

A Japan House fez pesquisa online e descobriu que 58% de com seus frequentadores visitariam a casa. Dias preferidos? Finais de semana.

Das artes 2

A Fortes D’Aloia & Gabriel lançou ontem a plataforma digital Transe, unindo em seu site diferentes agentes. Começam com a 0101, Art Platform, Auroras, Casa do Povo, Galeria Estação, Galeria Superfície, Olha o Pivo, Projeto Venus e Sé Galeria.

Das artes 3

A Mercado Design Arte, de Waldick Jatobá, coloca no ar hoje versão virtual. Em parceria com a feira Not Cancelled. Os austríacos já montaram oito feiras pelo mundo desde o inicio da pandemia da covid-19.