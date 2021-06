Ex-Cade acha improvável aprovação de compra da Latam Brasil pela Azul

Pelo que se apurou, se a Azul tiver sucesso na briga pela compra da Latam Brasil, o Cade… não aprova a aquisição. Indagado sobre o assunto, o ex-Cade Vinicius Carvalho diz que pela sua experiência, “a operação não será tranquila e uma reprovação tampouco será surpresa”.

A Azul tem informado aos players do mercado financeiro que não terá problema com o Cade. Razão? Diz não concorrer diretamente com a Latam Brasil.

Nos ares… individualismo…

Ontem, o deputado Eduardo Bismarck entrou com requerimento de informação no órgão antitruste sobre “o impacto de eventual aquisição”. Quer saber se haverá concentração de mercado. Consultado, o órgão disse que “responderá ao ofício oportunamente”.

Mas como a Azul compraria a Latam Brasil, se ela não está à venda? Segundo fonte do mercado, a empresa fundada por David Neelman está fazendo pressão junto aos credores da Latam Brasil – que entrou no Chapter 11, lei de recuperação judicial americana, em 2020. E opera com benefícios facilitados pela RJ.

…selvagem

O setor inclui todas dificuldades possíveis na montagem de uma empresa. Obedece a concessão de governo. Exige mão de obra especializada e capital para lá de intensivo. Seu ‘break even point’ é altíssimo. Passageiros culpam a empresa quando São Pedro falha, quando a Infraero falha. Em crises, são as primeiras a sofrer. Atrativo? Fica a pergunta para a Itapemirim que se prepara para…voar

Disputa…

Sidarta Ribeiro, presidente de honra da Federação das Associações de Cannabis Terapêutica, sai em defesa do PL previsto para ser votado hoje na comissão especial da Câmara. “A maconha medicinal está permitida só para quem pode comprar frasco de 30 ml por R$ 2,5 mil na fármácia”, diz o neurocientista e professor titular da UFRN.

…acirrada

Sheila Geriz, coordenadora da federação, rebate a narrativa de que há risco de surgir um mercado negro ante o sinal verde para produção. “O PL prevê o rastreio da planta desde o cultivo até o paciente.”

Bolão

O novo campo de futebol da Hebraica ganhou o nome de … Joseph Safra. Daniel Bialski comandou a iniciativa, cumprindo últimos dias à frente do clube. Seu José jogou muito futebol e era corintiano roxo.