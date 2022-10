Ex-bailarina do Faustão, mãe de ‘pequeno gênio’ acredita em equilíbrio entre estímulo e liberdade

Assim como muitos garotos de sua idade, Romeu Gutvilen, de sete anos, poderia passar horas por dia no TikTok, adora jogos de celular e esportes. A diferença é que além das típicas atividades de crianças da sua idade, o menino carioca já resolve equações matemáticas estudadas na faculdade, participa (e vence) campeonatos de xadrez e tem um Q.I de 138. “Eu converso com ele abertamente sobre esse assunto. É um dom, mas isso não o faz melhor que ninguém. Eu costumo dizer para o Romeu que ele veio com uns parafusinhos a mais”, diz Rachel Gutvilen, mãe do menino.

Ex-bailarina do Faustão e mãe solo, Rachel conta que se deu realmente conta da inteligência de Romeu dentro de um Uber, quando o filho tinha cinco anos. Ela perguntou para o motorista quanto tempo faltava para terminar a viagem e Romeu, ao ouvir o número de minutos, calculou os segundos faltantes. Logo depois disso Rachel contratou uma psicóloga e um professor particular de matemática – assunto pelo qual o garoto mostra maior interesse. Recentemente, Romeu também participou do quadro Pequenos Gênios, no programa de Luciano Huck.

“É sempre difícil essa balança entre dar atividades para que ele tenha estímulo mas não fique sobrecarregado. Na escola, ele fica entediado porque os exercícios são muito fáceis. Mas eu compenso com cursos depois da aula”.

Romeu faz aula de programação, xadrez e do ábaco japonês soroban. Ele também é o membro mais novo da Mensa Brasil – sociedade de alto quociente de inteligência. No Brasil, a organização não aceitava crianças como membros e Romeu foi o primeiro a ‘quebrar a regra’. Para Rachel, as escolas brasileiras ainda precisam entender como acomodar as características de crianças superdotadas.

“Aqui tem um pensamento de enquadrar numa manada, quando deveria ser, nestes casos, de pensar fora da caixa”. Ela acha importante que o filho brinque com crianças de sua idade e “saiba lidar com a frustração”. “Ele tem muitos amigos e é querido na escola. Eu sempre ensino que não adianta ter Q.I alto sem ser esforçado”.