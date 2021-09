Evergrande não deve ser ‘Lehman Brothers da China’

O fato do mundo saber que o Banco do Povo da China tem sim condições para evitar o contágio financeiro de um provável calote da gigante Evergrande – a empresa deve US$ 305 bilhões – não acalmou ontem os mercados.

Roller Coaster

As bolsas despencaram assim que veio a público o que o governo chinês sabe há anos: a construtora chinesa enfrenta problemas de liquidez.

Pelo que essa coluna ouviu de integrantes do mercado brasileiro, é pouco provável que esse imbróglio acabe se transformando em uma espécie de “Lehman Brothers do Oriente”, como levantam alguns.

Coster 2

Mas há quem acredite que algo parecido com a crise global de 2008, deflagrada com força ante a falência do banco americano, possa se repetir se o governo chinês esticar a corda.

Ontem, o preço das ações de empresas, com forte relação comercial com a China, simplesmente derreteram na B3. Principalmente, os referentes às commodities. A exceção foi o preço do…petróleo – que subiu.

Me dê motivo 2

Nos acordos entabulados em Brasília para a fusão do PSL e DEM, ficou definido que o diretório paulista do novo partido será comandado por nomes do PSL, segundo Júnior Bozzella, atual presidente estadual da legenda.

Problema: Milton Leite, presidente da Câmara dos Vereadores, e seu filho, o deputado Alexandre Leite, lideram o DEM no Estado e não aprovam essa estratégia…

Estande físico

Bia Doria abre exposição hoje, no novo empreendimento imobiliário Parque Global. A mostra contará com 25 obras suas, a serem apresentadas em jantar assinado pela chef Renata Vanzetto. Montado no estande de vendas do complexo.

Me dê motivo

Antônio Carlos de Almeida Castro faz questão de anunciar que seu novo livro “Muito além do Direito”, conta com prefácio de Boaventura Sousa Santos e posfácio de Marcelo Freixo.

E que há também textos de homenagem de José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Sepúlveda Pertence, Nelson Jobim, José Carlos Dias, José Dirceu e Neville de D” Almeida. “Estas demonstrações de amizade estão muito além do direito”, afirma Kakay.

Triplo carpado

Rebeca Andrade vai receber o título de cidadã paulistana. A ginasta, que trouxe a medalha de ouro de Tóquio, já foi avisada. O autor da proposta que tramita na Câmara é Antonio Donato.