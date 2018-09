Evento rememora 50 anos do AI-5

Sessão nostalgia à vista para os sessentões. Com filmes, leituras, exposições e debates, o evento múltiplo Ecos de 68 – 50 Anos vai rememorar as “batalhas” da Rua Maria Antônia entre alunos da USP e do Mackenzie, às vésperas do Ato 5.

José Arthur Giannotti e André Singer estarão entre os debatedores, no Centro Universitário Maria Antonia, a partir do dia 2 de outubro.

Leia mais notas da coluna:

+ Novo espera para ver se apoia alguém no 2.º turno

+ Paulo Guedes cancela participação em evento da XP