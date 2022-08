Evento ‘phygital’ de Alice Ferraz mira mais de 60 milhões de seguidores

QG Fhits, evento pioneiro em formato phygital (integração entre o mundo físico e digital), será realizado em SP entre os dias 1 e 4 de setembro, no Shopping Cidade Jardim. Nesta edição, a expectativa é que cerca de 80 influenciadoras de todo Brasil impactem mais de 60 milhões de pessoas com conteúdos produzidos durante o encontro (para o TikTok, Instagram e YouTube).

A ideia é que o público de influencers amplifique o alcance de desfiles de moda, lançamento de produtos e, principalmente, painéis com temas da atualidade, como meio ambiente e independência financeira feminina. Já estão confirmados nomes como o do ambientalista Roberto Klabin e da atriz Isabel Teixeira.

“Hoje, 93% das agências de marketing trabalham com influenciadores digitais, mas nem sempre foi assim. Quando fundamos a Fhits, o mercado torceu o nariz”, disse a fundadora Alice Ferraz.

Míriam Leitão em versão infantil

Em novo livro infantil, Míriam Leitão narra a história de uma família que, em uma aventura fantástica, percorre o Brasil em busca de um clarão de luz. O Menino Que Conhecia O Fim da Noite é a 7ª publicação do gênero lançada pela jornalista. A obra tem ilustrações de Lucia Koranyi. No próximo dia 3, às 16h, na Livraria da Vila, em Higienópolis.

BLOCO DE NOTAS

PORSCHE. Minas Gerais se tornou o segundo maior mercado da Porsche no Brasil, atrás somente de SP, após o Grupo Bamaq passar a ser o revendedor oficial da marca no estado. Para 2022, a expectativa da Bamaq é entregar 360 carros. No acumulado de 2019 até julho de 2022, já são 1.115 vendas.

NEGROS EM FOCO. A TV Cultura estreia hoje o programa Negros em Foco. Em parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares, a atração será apresentado pelo Reitor José Vicente.

EDUCAÇÃO. Começa amanhã o III Congresso Internacional Um Novo Tempo na Educação Fernando Shayer, CEO da Cloe, é palestrante ao lado de nomes como Luiza Helena Trajano e Cristovam Buarque.