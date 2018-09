Evento oferece ‘mostra’ de temas que professores abordam no exterior

Christina Bicalho, que trabalha com a área da educação há mais de 27 anos, teve a ideia de criar um evento voltado à formação internacional com um diferencial de conteúdo. Além de expor o que alunos precisam saber para planejar um intercâmbio, o Gate – Global Access Through Education –, que chega à sua terceira edição neste mês, oferece palestras e workshops voltados aos estudantes, pais e professores. A ideia é que as palestras sirvam como uma mostra dos assuntos polêmicos e centrais para a humanidade que professores abordam nas universidades de maior prestígio internacional. Exemplo: Kristine Billmyer, da Columbia, trará uma palestra sobre gênero.