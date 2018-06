Depois de garantir o afilhado Renato Porto na Anvisa, Eunício Oliveira quer mais.

Consta que o presidente do Senado pretende colocar o advogado no lugar do médico sanitarista Jarbas Barbosa – presidente da agência.

