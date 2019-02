Eu vejo flores em você

Susana Oliveira começou como florista há mais de 25 anos, em Londres – onde trabalhou com Vic Meirelles. Já em São Paulo, ela continuou seu trabalho no ramo sozinha, mas recentemente resolveu expandir o campo ao criar guirlandas e tiaras carnavalescas com flores não perecíveis. “Pensei em criar coisas que fossem bonitas e duráveis. As flores naturais são lindas mas é difícil, por exemplo, usá-las num bloco”, explica. As tiaras carnavalescas são exclusivas: Susana costuma basear suas criações nas próprias clientes. Nenhuma peça é igual a outra, mas a ideia que une os trabalhos é a cor. “Me inspiro em temas do momento também, em coisas que criem um movimento bonito, como as plumas”. Ela pretende continuar a criar peças especiais para diversas datas do ano, como Dia das Mães e Natal. “Nas guirlandas eu uso galhos secos, sementes e outras coisas. É legal porque é um objeto que pode ser usado por muitos anos e acaba tendo uma história”, explica.