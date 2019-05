Agora é no palco

Carlinhos Kalil vem soltando a voz há 16 anos, desde que começou a fazer aulas de canto. Mas, no dia 14, o empresário vai cantar para uma plateia de dois mil convidados no Credicard Hall. “É um show com uma banda de apoio muito boa e cantores não-profissionais, mas que estudam há um tempo”, explica ele sobre os colegas do Centro Musical Reynaldo Martinelli Filho, que também se apresentam na data.

Carlinhos faz mistério sobre quais músicas entrarão no repertório do seu show. “Só informo que serão cinco músicas em inglês e cada uma vai ser uma homenagem a alguém da minha família”, diz ele, que prepara entre os números um dueto com uma jovem colega de 15 anos.