Eterna criança

Carol Gomide e Lucimara Costa fizeram a transição para fora do mundo corporativo e passaram a se dedicar a tratamentos terapêuticos que visam acessar marcas emocionais do inconsciente formadas na infância. Traumas que geraram padrões de comportamento e crenças que atrapalham as pessoas depois de adultas. De acordo com a dupla, o método de Carol – a Constelação Familiar, que busca identificar padrões vindos de pais, mães e avós – é complementar ao de Lucimara – o ThetaHealing, que pretende quebrar crenças limitantes. “Depois dos 7 anos, a gente replica os traumas”, explica Lucimara. “A replicação pode ficar mais complexa.” Juntas, elas criaram a vivência Curando a Criança Interior, da qual todo adulto pode participar. As próximas edições são em 20 de julho e 10 de agosto.