Estudo revela pontos fracos do setor financeiro em atração de líderes

Estudo da Russell Reynolds, realizado no primeiro semestre, indica que o setor financeiro pode estar menos preparado para conseguir atrair e desenvolver líderes, na comparação com outros setores da economia.

Foram entrevistadas mais de 6 mil lideranças executivas. Nas conversas com 2 mil integrantes do mercado financeiro, a qualidade ‘agilidade para responder a múltiplas tarefas’ foi o ponto alto.

Por outro lado, eles se mostraram menos preparados em quesitos como inovação e inclusão.

Mundo……em mudança

Fernando Machado, consultor da Russell Reynolds, aponta também que “os bancos e organizações do setor já começaram a identificar a existência de um gargalo de inovação”.

Cotação é tudo

Investidores estrangeiros percebem o Brasil barato e apostam firme no mercado de ações. Do dia 1 ao dia 23 de junho, o saldo entre entrada e saída de capital externo na B3 é de pouco mais de R$ 14 bilhões.

Passado tóxico?

A substituição de monumentos e placas que homenageiam escravocratas na cidade de SP divide opiniões.

Foi aprovado, na CCJ da Câmara Municipal, PL de Luana Alves e Erika Hilton, vereadoras do PSOL. Já Rubinho Nunes, do PSL e MBL, chama o projeto de “revisionismo histórico” e fará resistência nas comissões temáticas.

BR-FR

Lázaro Ramos será o homenageado do Festival de Cinema Brasileiro de Paris, entre 1 e 4 de julho. Com o tema “O negro no Cinema brasileiro”, terá sessões presenciais na Cidade Luz de filmes sobre: Babenco, feito por Bárbara Paz; Simonal, realizado por Leonardo Domingues e Alcione, de Angela Zoé.

Rodando

O cantor e cineasta Novíssimo Edgar está filmando o curta-metragem Erva de Gato, que mostra um País dividido e o SUS descrito como “um oráculo da vida”. Grace Passô, Giulia de Bel e Ítalo Martins fazem parte do elenco do filme, que conta com trilha sonora do músico Pupillo.

Aqui e ali

O grupo Os Satyros participa do Hollywood Fringe Festival, na Califórnia. A peça Pink Star terá edição híbrida, com espetáculos presenciais e outros online.