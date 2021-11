Estudo aponta que reforço da CoronaVac aumenta mais de 12 vezes os anticorpos de quem tomou as duas doses da vacina

Um estudo conduzido por um grupo de pesquisadores chilenos, americanos e chineses apontou que a dose de reforço da CoronaVac – do Instituto Butantan e da Sinovac – aumenta em mais de 12 vezes o nível de anticorpos contra a covid-19 de quem tomou as duas doses do imunizante há pelo menos cinco meses.

Os resultados foram publicados em versão preprint e sem a revisão da comunidade científica na plataforma medRxiv.

“Após a dose de reforço, a capacidade de neutralização dos anticorpos aumentou ainda mais do que a relatada duas semanas após a segunda dose. Observamos que, quatro semanas após a dose de reforço, a capacidade neutralizante aumentou mais de 12 vezes em comparação com a resposta cinco meses após a segunda dose, e aumentou mais de duas vezes em comparação com os níveis registrados duas semanas após a segunda dose”, afirmam os pesquisadores, do Instituto Milênio de Imunologia e Imunoterapia, da Pontifícia Universidade Católica do Chile; do Instituto de Imunologia La Jolla, da Universidade da Califórnia em San Diego, nos Estados Unidos; e da Sinovac.

Os testes foram realizados com 129 voluntários que receberam a primeira dose da CoronaVac de janeiro a março de 2021, e a segunda com um intervalo de 28 dias. Cinco meses depois, os voluntários tomaram a dose de reforço.

Segundo o estudo, em adultos entre 18 e 59 anos de idade, a capacidade de neutralização dos anticorpos atingiu seu máximo quatro semanas após a dose de reforço, aumentando mais de 18 vezes em comparação com os níveis registrados cinco meses após a segunda dose, e mais de quatro vezes em comparação com os níveis registrados duas semanas após a segunda dose.