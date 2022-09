Estrelado, chef Jean-Georges apresenta menu de primavera no Palácio Tangará

O premiado chef Jean-Georges Vongerichten desembarca em São Paulo para comandar, no próximo dia 8, o jantar de apresentação do menu de primavera do restaurante Tangará Jean-Georges, localizado no luxuoso hotel Palácio Tangará. As reservas para o jantar são limitadas e já estão disponíveis pelo valor de R$1.200 por pessoa (ou R$2.200 com harmonização de vinhos).

O menu degustação, criado por Jean-Georges e pelo chef Filipe Rizzato, inclui pratos como bubble tea com caviar Beluga Petrossian, tartar de atum com molho de mostarda yuzu, risoto de aspargos com trufas frescas de verão, lagosta assada com emulsão de coco e filé mignon caramelizado com vegetais frescos. “Não tive a oportunidade de visitar São Paulo desde o início da pandemia e estou muito feliz em voltar. Estou ansioso para explorar a cidade mais uma vez, ver como as coisas mudaram, quais novos restaurantes surgiram e muito mais”, disse o chef.

“O jantar que vamos oferecer no Tangará Jean-Georges será uma celebração da mudança das estações e do nosso novo Chef Executivo, Filipe Rizzato. A primavera é uma das minhas estações favoritas e mal posso esperar para mostrar a todos o menu que eu e o chef Filipe Rizzato criamos juntos. Também mal posso esperar para comer meus pratos brasileiros favoritos novamente”, completou.

Nascido e criado nos arredores de Estrasburgo, na região francesa da Alsácia, Jean-Georges é responsável pela operação de 50 restaurantes em todo o mundo, em cidades icônicas como Londres, Paris, Las Vegas e Tóquio. Seu mais recente lançamento, o Tin Building, em Nova York, contou com um investimento de mais de R$55 milhões de dólares, oferecendo um espaço de cinco mil metros quadrados, distribuídos em dois andares, com seis restaurantes com serviço completo e quatro bares.

Dia da bailarina

Ana Botafogo se aposentou em 2015, mas desde que deixou os holofotes levou a experiência na dança para outras áreas. A bailarina vive viajando o País para dar palestras sobre empreendedorismo na dança, trabalha como coach e é sócia de uma escola – além de continuar dirigindo espetáculos, como ST- Tragédias (Romeu e Julieta e Othello), que reestreia no dia 9, no Rio. “As pessoas achavam que eu ia me aposentar e nunca mais fazer nada da vida”, diz. Ana também criou uma coreografia para o Ballet Paraisópolis, que será apresentada nesta semana em um evento fechado. “Eu não paro”.

Conceição Evaristo assume Cátedra no dia 5

A escritora Conceição Evaristo dá início no dia 5 à sua titularidade na Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência – parceria entre o Itaú Cultural e o Instituto de Estudos Avançados da USP. Na cerimônia, ela vai apresentar o conceito de ‘escrevivência’, voltado à escrita do cotidiano. No dia 27, Conceição participa da mesa Escrevivência: sujeitos, lugares e modos de enunciação – Corpus literário em diferença.

BLOCO DE NOTAS

PORTUGAL. A advogada Adriana Chiaradia participa hoje de uma live para explicar as regras do novo visto de trabalho para imigrantes brasileiros em Portugal. A transmissão será feita pelo perfil do Instagram @portugalfest, às 2oh, e faz parte do esquenta para o Portugal Fest Cidade de São Paulo, que acontece nos dias 24 e 25 de setembro, no Modelódromo do Ibirapuera.

ARGENTINA. Buenos Aires é a segunda cidade internacional mais procurada por brasileiros – só perdendo para Paris. As reservas de passeios cresceram mais de 100% no 2º trimestre. Os dados são da Civitatis (empresa de excursões).