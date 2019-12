Estreia ‘Papo Reto’ com Elisa Lucinda

O diretor Juliano Bacelar, da Human Rights, produtora de conteúdo especializada em direitos humanos, finalizou o novo programa Papo Reto, com a atriz e poetisa Elisa Lucinda. É transmitido no Canal Áwùre, no Youtube, Instagram e Facebook. “A ideia é mostrar a realidade dos povos que constantemente são colocados em situação de vulnerabilidade”, explica Elisa. O projeto é realizado pelo Ministério Público do Trabalho e OIT, com apoio da Unicef. Outra ação de impacto é o programa Cozinha e Voz, com a chef Paola Carosella, e que conta a trajetória de formação de assistentes de cozinha que viviam à margem do mercado de trabalho formal.