Uma reunião, ontem, do Conselho Superior do MP paulista marcou a estreia, na função, da corregedora-geral Tereza Exner. Primeira mulher a responder pela corregedoria no maior MP do País.

