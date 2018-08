Estrangeiros não conseguem carteira de trabalho no País

Estrangeiros que chegam para trabalhar no Brasil não têm conseguido obter carteira de trabalho e assim ficam impedidos de ser contratados e de receber salário.

Tudo por uma questão de… nomenclatura. O que uma portaria do Ministério do Trabalho chama de “visto de trabalho com residência”, a PF chama de “visto de trabalho temporário”. “Empresas querem cumprir as regras e não conseguem, diz Diana Quintas, da Fragomen Brasil.

Procurado, o MT diz que já estão ajustando a nomenclatura.

