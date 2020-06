Estoque de cloroquina: Bolsonaro será Trump amanhã?

A proibição do uso de cloroquina nos EUA, pela Anvisa local, esta semana, pegou o governo Trump de calças… longas. Segundo dados oficiais americanos, foram comprados pelo governo Trump – e estão em estoque – nada menos que… 66 milhões de comprimidos.

E no Brasil? Assessoria do Ministério da Saúde informou que adquiririam 3 milhões de comprimidos da Fundação Oswaldo Cruz e um milhão do laboratório do Exército.

Do total, 2,9 milhões já foram distribuídos.

E mais: o ministério sem ministro – o general Eduardo Pazuello ainda é interino – diz que estão “intensificando a produção da cloroquina nos laboratórios brasileiros e fazendo contatos internacionais para trazer ao Brasil o princípio ativo da hidroxicloroquina, hoje em falta em todo o mundo”.

Lá e cá

A Assembleia paulista publicou ato no Diário Oficial, quarta-feira, que autoriza a retomada dos trabalhos, agora online, de 10 CPIs paradas por conta da covid-19.

Entre elas, a da fake news.

Lá e cá 2

Pelo que se apurou, a retomada foi ‘incentivada’ pelo resultado da ‘batida’ da PF na Alesp, dia 27 de maio, quando apreendeu-se computadores no gabinete de Douglas Garcia – o deputado (PSL) foi incluído no inquérito do STF.

Douglas ainda é membro da… CPI estadual da fake news.