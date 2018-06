Estilista traz marca de óculos de sol italiana para o Brasil

O estilista Bruno Colella – conhecido por fazer ternos sob medida – trouxe para o Brasil a marca de óculos escuros italiana Heliophilia. “Assim como meus ternos, os modelos da marca são todos feitos a mão por um artesão na região de Cadore, perto de Cortina d’Ampezzo, no norte da Itália”, explica. Bruno herdou do avô, que era alfaiate, o gosto pela moda. “Abri meu ateliê há quatro anos e os acessórios conversam muito bem com o gosto dos meus clientes, que estão curtindo ter uma nova opção no mercado.” São seis modelos, de cores diferentes. Eles podem ser encontrados no ateliê do estilista, na loja Pinga, nos Jardins e, em breve, em um e-commerce “que está ainda em construção.”