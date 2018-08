O estilista Ricardo Almeida mudou o figurino de Henrique Meirelles. O candidato foi orientado a usar ternos com calça boca fina e a deixar seus tradicionais coletes no guarda-roupa. Pediu ainda que o ex-ministro… não encha os bolsos do paletó.

