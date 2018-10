Estilista meio iraniana, meia brasileira abre marca com pop up em Paris

A estilista meio brasileira, meio iraniana Sussan Shokranian,está lançando sua marca com direito a pop up temporária em Paris e Versalhes. Filha de imigrantes iranianos, ela deixou o Brasil para estudar economia na França, trabalhou na ONU, até arriscar um curso de marketing de moda na Itália. “Sempre flertei com a moda.” Apaixonada pelos anos 60, Sussan cria peças atemporais com tecidos garimpados pela Europa, Irã e outras partes do mundo. Quem caiu de amores por suas peças foi a neta da Audrey Hepburn, Emma Kathleen Hepburn Ferrer, que esteve no Brasil em abril. Por aqui, suas criações podem ser encontradas em seu e-commerce.