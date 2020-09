Estilista Isaac Silva ativa sua grife online com a coleção ‘Acredite no seu axé’

Isaac Silva teve que adiar a inauguração de sua grife no Rio e em Salvador, por causa da pandemia. Também adiou viagem que faria a Portugal, Paris e Itália para mostrar seu trabalho na moda. Entretanto, não parou nesse período. Ativou a loja online, criando peças com a frase “Acredite no seu Axé”. O estilista – que veste nomes como Elza Soares, Liniker e Gaby Amarantos – agradece “amigos que amam nosso trabalho”.