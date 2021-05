O que seria apenas uma estratégia temporária para o estilista Rodrigo Rosner manter seu ateliê na pandemia virou um novo negócio, o Sorvete Discreto. Neste mês, a empresa comemora seu primeiro ano, com espaço em Higienópolis, abrigando a fábrica e o take away. E um novo sabor: o MA(rzipan). Uma retribuição a Marcella Tranchesi, incentivadora da empreitada de Rosner no mundo da gastronomia.