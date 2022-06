Estilista de estrelas, Emanuelle Junqueira revisita seus vestidos de noivas em livro

Saiu do forno um projeto que a estilista Emanuelle Junqueira amadurecia há sete anos. Ela reuniu em um livro 148 fotos de seus vestidos de noiva mais icônicos, revisitando grandes momentos da sua trajetória na moda. Conhecida pela fluidez, transparência, mix de tramas, texturas, sedas e bordados, suas peças caíram no gosto de famosas, entre elas, Laura Neiva, Iza, Sandy e Bárbara Paz.

Emanuelle foi uma das primeiras estilistas a usar “off white”(quase branco), quando todo mundo usava branco nos vestidos de noiva e justamente este é o nome da obra. A noite de autógrafos, com direito à exposição, será amanhã ao lado da coautora Isabella Coraça, no espaço Teller Zaragoza. O livro tem um capítulo para a turma que trabalha nos bastidores, como costureiras, bordadeiras e gerente de produtos.

CEOs do rock tocam em jantar solidário

Andrea Mansano (foto), CEO da Emeritus, unicórnio de ensino digital, é vocalista da banda The Corporates – grupo formado por sete CEOs. Andrea e os executivos do The Corporates tocam rock e se autointitulam “mercenários do bem”. Eles serão uma das atrações do jantar solidário do G10 Favelas na próxima segunda-feira, no Palácio Tangará. No repertório, Rita Lee, Titãs e Guns N’ Roses.

O G10 Favelas reúne as dez maiores comunidades do País e o objetivo é angariar recursos para os projetos da entidade. Serão 10 mil famílias beneficiadas neste ano

Bloco de Notas

REFUGIADO. As duas torres do Congresso Nacional serão iluminadas de azul e várias fotos de refugiados serão projetadas em suas fachadas nesta quarta-feira. A ação é da senadora Mara Gabrilli com a agência da ONU, a ACNUR, por conta do Dia Mundial do Refugiado, celebrado na última segunda, 20.

NOVAS LIDERANÇAS. Michael Ensser foi eleito o novo presidente do Conselho da Egon Zehnder, consultoria de gestão e desenvolvimento de lideranças. Ele assumirá o posto no início de novembro, em sucessão a Jill Ader.

SARAMAGO. O Museu da Língua Portuguesa vai receber uma apresentação da Companhia Pia Fraus na instalação O Conto da Ilha Desconhecida, em homenagem ao centenário de José Saramago, no dia 26.