Estilista carioca lança marca genderless em SP

A Handred, marca genderless e ageless de André Namitala, chega a São Paulo. Era um desejo antigo do estilista carioca – que já tem um endereço no Rio – vir para a Pauliceia. “Sei que o mercado é diferente, que o fluxo de passantes de rua é outro, diferente do Rio, mas sabemos que existe um público que consome moda de uma outra forma e em outro volume. A indústria e a mídia de moda estão todas em São Paulo. Então, é normal que a clientela esteja mais aqui também”, explica o estilista. A loja, que abre as portas no mês que vem nos Jardins, conta também com uma parceria com o Santo Grão, na produção de um café exclusivo que vai ser servido e vendido em ambas as lojas e no ecommerce.