Esther Constantino retoma grupos de viagens para destinos artsy

Conhecido por brasileiros do circuito internacional como o Inhotim da Provence, o Château La Coste será um dos destinos do seleto grupo organizado por Esther Constantino para mais uma de suas viagens artsy. A colecionadora começou com seus roteiros de visitas em 2018. “São sempre grupos de até 10 pessoas porque nós proporcionamos coisas exclusivas como visitas a ateliês de artistas, almoços e acompanhamento do grupo por um curador.

Tem agência de viagem querendo fazer igual, mas tratam como se fosse um negócio, querem fazer disso um mercado e não é assim”, diz ela, que é casada com Ricardo Constantino, da família fundadora da Gol. No segundo semestre, visitas a Miami e a Inhotim (desta vez, o brasileiro) também estão nos planos de Esther. “Nós formamos futuros colecionadores. Tem gente que viaja sem conhecer muito, mas termina a experiência querendo saber mais”, diz.