Esther Constantino lança app de mapeamento de galerias

A ideia de Esther Constantino é simples: democratizar o acesso à arte no Brasil. Para isso, a colecionadora desenvolveu um aplicativo gratuito com o caminho das pedras para as melhores exposições da cidade em galerias e museus. “Muita gente tem interesse mas simplesmente não conhece os lugares, não sabe como funcionam”, afirma. No Mapa AQA, que tem lançamento oficial na SP-Arte, o usuário pode buscar galerias por nome, receber a programação de lugares próximos ao que está localizado e o mapa de como chegar ao destino desejado – além de horários de funcionamento e preços de ingressos. “O País precisa urgentemente desse tipo de investimento, de popularização mesmo”, diz Esther. Por enquanto, o app só funciona em SP, mas existem planos de expansão.