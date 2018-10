Estatais gastaram 43% do previsto para 1º semestre de 2018

Na linha “Orçamento federal no Brasil continua sendo ficção”, as estatais e agências de fomento gastaram 43% dos recursos previstos para o primeiro semestre de 2018. Usaram R$ 45,1 bilhões, dos R$ 104,4 bilhões registrados.

Pelo menos, trata-se de um valor 60% maior que o disponibilizado no mesmo período de 2017. Os números são da CNI, calculados a partir de dados do Ministério do Planejamento.

Detalhe: só a Petrobrás usou 84% do dinheiro liberados para as estatais. Nada menos que R$ 41 bilhões.

