Estão abertas inscrições de filmes para Rock Horror Festival

Os organizadores do Rock Horror Festival 2019, no Rio, abriram inscrição – que vale até o fim do mês – para quem produziu curtas ou longas-metragens sobre o tema. O material será repartido entre Tardes Assustadoras, Anoitecer Sinistro e Gala de Terror.

E já estão chegando os filmes de fora – vindos de países como Espanha, EUA, França e Israel.

