Com o restaurante Ici Bistrô fechado desde o dia 17 de março, o chef Benny Novak montou um grupo, junto com mais de 200 chefs, em busca de soluções para o setor. “Restaurante é um tipo de negócio que se baixa as portas, acaba. Por isso, montamos um delivery para sobreviver e estamos ansiosos esperando por esta reabertura”.