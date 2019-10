Estados buscam saída própria para déficit da previdência

Martelo batido…

O vice Rodrigo Garcia e o secretário Henrique Meirelles se reuniram anteontem para os acertos finais na reforma da Previdência dos servidores paulistas. Doria deve mandar o texto para a Assembleia após o dia 22 – quando o Senado espera concluir a votação da reforma no âmbito federal.

SP não está só. Em Goiás, Ronaldo Caiado já acionou a Assembleia. Em Pernambuco, Paulo Câmara decidiu usar uma lei de 2013 que prevê uma previdência paralela.

…página virada

Em Minas, na mesma linha, Romeu Zema levou anteontem aos deputados o programa de recuperação financeira – que inclui a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal e a desestatização da Codeminas.

Todos eles convencidos de que a PEC paralela que tramita no Congresso não incluirá Estados e municípios.

Arte que vai

A Pinacoteca de São Paulo emprestou, em 2018, 110 obras para instituições internacionais e nacionais – bem mais que as 89 de 2017 e quase o dobro das 60 encaminhadas dois anos antes.

O MoMA de Nova York, o Mamba de Buenos Aires e a Fundación Juan Marchi, de Madri, são alguns dos endereços para onde foram os quadros do acervo da Pina. E o prédio do museu, em apoio ao Outubro Rosa, fica iluminado até o fim do mês.

Que venham

Gilson Machado, presidente da Embratur, viajou ontem para Macau, onde começará nesta segunda-feira o Forum de Economia de Turismo Global, que reúne na cidade nada menos que 89 países.

No horizonte, um simples número: 122 milhões de chineses viajaram ao exterior em 2016 – e esse número vai saltar par a 260 milhões em 2030. Desses, chegam ao Brasil no ano passado 60 mil.

Vupt-vapt.com