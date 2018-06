Estado vai privatizar Horto de Campos de Jordão para ecoturismo

HORTO FLORESTAL CAMPOS DO JORDÃO. FOTO GOVERNO SP

O governo do Estado está mandando para o Diário Oficial a criação de consulta pública para repassar à iniciativa privada a concessão do Horto Florestal de Campos do Jordão — que é parte de um programa para privatizar um total de 24 áreas para exploração do ecoturismo.

Ao que se apurou, o contrato prevê investimento mínimo de R$ 9,4 milhões, com implantação de hotel, estacionamento e serviços de alimentação, Calcula-se a assinatura de um contrato até setembro.

Consulta semelhante foi anunciada, em dezembro, para o Parque do Capivari, onde ficam o pedalinho e o teleférico.