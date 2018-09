Estado organiza visita de jovens colegiais a museus

A área da Educação do governo paulista armou roteiro com mais de 60 museus e centros culturais do Estado – e vai levar, para vê-los, alunos de cidades do interior onde não há teatro nem museu.

Na lista, lógico, locais como Pinacoteca, Tomie Ohtake, museus de Itu e Ribeirão Preto. Só para a Bienal de SP devem vir 21 mil estudantes.

